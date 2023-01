Stiri pe aceeasi tema

- Noile vehicule de lupta pe care Ucraina le va primi din SUA, Franța și Germania arata o schimbare clara in mentalitatea liderilor occidentali in ceea ce privește armamentul pe care sunt dispuși sa il ofere Ucrainei, impactul acestora pe campul de lupta urmand a fi resimțit in mai multe feluri de forțele…

- Informația a fost confirmata miercuri de presedintele american Joe Biden, transmite CNN.Intrebat de reporteri daca livrarea de vehicule blindate Bradley pentru Ucraina este „in discutie”, Biden a raspuns afirmativ, fara sa ofere alte detalii.Bradley este conceput pentru a transporta trupe pe campul…

- Peste 60% din Bahmut a fost distrus in timpul ostilitaților și a ofensivei rusești asupra orașului, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Pavlo Kirilenko, citat de Rador. Potrivit oficialului ucrainean, rușii se afla acum pe un teritoriu „plat și devastat”, ceea ce contribuie la…

- Statele Unite isi vor extinde din ianuarie programul de pregatire a militarilor ucraineni, cu scopul de a antrena mai multi soldati si de a le transmite competente mai largi, intr-un moment in care Kievul se asteapta la o noua ofensiva rusa, a anuntat joi Pentagonul, citat de AFP. In timp ce Statele…

- Rusia ar putea recurge la utilizarea Noviciok in atacuri in masa cu arme chimice in Ucraina daca trupele sale continua sa piarda teren, cred oficialii americani. In ultimii ani, Noviciok a fost folosit pentru a elimina indezirabilii Kremlinului, toxina fiind „actualizata". Pe masura ce evolutia razboiului…

- Rusia isi va "atinge obiectivele" in Ucraina, a dat asigurari vineri presedintele rus Vladimir Putin, intr-o intalnire organizata de catre Kremlin cu mame ale militarilor si barbatilor mobilizati, difuzata de televiziunea publica, relateaza AFP. Vladimir Putin a atacat, in aceasta intalnire, "inamicii…

- Olaf Scholz admite ca Germania nu trebuie sa devina dependenta de China din punct de vedere economic, dar nu semnaleaza totuși o schimbare majora a relațiilor bilaterale, scrie site-ul european Politico, in ajunul vizitei cancelarului german la Beijing. Berlinul trebuie sa iși schimbe modul in care…

- ​Anatoli Antonov, ambasadorul rus la Washington afirma ca ultimele declarații ale președintelui SUA, Joe Biden confirma statutul de participant al Statelor Unite la razboiul din Ucraina, relateaza TASS. El a facut afirmația dupa ce presa de stat rusa i-a cerut sa comenteze faptul ca Biden a promis luni…