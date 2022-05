CE oferă expertiză tehnică României şi altor opt state care primesc refugiați ucraineni Comisia Europeana va oferi expertiza tehnica pentru a ajuta noua state membre, printre care si Romania, sa primeasca si sa sprijine persoanele care fug din calea razboiului din Ucraina. Statele membre care au depus cerere de sprijin vor beneficia de el in lunile urmatoare. Acestea sunt Belgia, Cipru, Cehia, Franta, Grecia, Italia, Polonia, Romania si […] The post CE ofera expertiza tehnica Romaniei si altor opt state care primesc refugiați ucraineni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

