Ce ocean desparte America de Europa?

Stiri pe aceeasi tema

- In ce an a inceput Primul Razboi Mondial, a fost intrebarea de azi a Ștefaniei. Urmariți raspunsul. @sursazilei.ro #sursazilei #news #stiriromania #stiri #artcommunications ♬ Up and Away (Vocalese) – GHOSTLAND The post In ce an a inceput Primul Razboi mondial appeared first on Știri online, ultimele…

- Care este țara de origine a taițeilor, a fost intrebarea de azi a Ștefaniei. Urmariți raspunsul. The post De unde vin taițeii? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Dupa ce ani la rand a fost la periferia lumii occidentale, Europa de Est a devenit centrul unei confruntari care depașește conflictul militar din Ucraina, este concluzia unei analize a fostului șef al SRI, Eduard Hellvig, analiza publicata pe blogul sau. Hellvig subliniaza, pe langa rezistența de laudat…

- A fost inregistrat un nou record de temperatura pentru luna iulie, in Europa. In Sardinia au fost, luni, 48,2 grade Celsius, au transmis meteorologii. Recordul absolut este de 48,8 grade Celsius, și a fost inregistrat in Sicilia, in august 2021. Este insa foarte posibil sa fie doborat și acesta. Sudul…

- Primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, este urmarit penal pentru infracțiunea de abuz in serviciu, a anunțat joi DNA. Urmariți penal in același dosar mai sunt un director din cadrul primariei și președintele Clubului Sportiv Municipal Constanța, pentru complicitate la abuz in serviciu. Anchetatorii…

- Europa a inregistrat in 2022 aproape la fel de multe cazuri de infectare locala cu febra dengue ca in ultimii 11 ani, conform noilor cifre ale Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). Anul trecut au fost inregistrate 71 de cazuri de imbolnavire cu febra dengue, mai ales in Franta.…

- Probele de competențe la Bacalaureat 2023, care ar trebui sa inceapa luni, ar putea fi suspendate și echivalate cu notele obținute de elevii de clasa a XII-a in timpul liceului, daca greva se va prelungi, a declarat, marți, la Europa FM, ministrul Educației, Ligia Deca. „Putem echivala probele de competențe…

- Localitatea Tușnad Bai a fost aleasa in proiectul implementat de Asociatia GeoEcologice Accent și WWF Romania care iși propune sa o transforme intr-un „oraș smart bear”, unic in țara și Europa, relateaza Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Targu Mureș. Colaborarea intre cele doua organizații…