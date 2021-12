​Ce obligații fiscale ai dacă obții venituri din NFT-uri. O broșură ANAF Veniturile obținute de persoanele fizice din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT, dupa termenul englezesc non-fungible token) reprezinta venituri impozabile, spune ANAF, într-un ghid cu privire la acest lucru, ce a venit dupa cel legat de criptomonede. În primul rând, trebuie depusa Declarația unica, chiar daca ești creator de conținut sau nu.



Conform ANAF, persoanele fizice care obțin venituri din vânzarea, pe platforme specializate, denumite blockchain, de conținut sub forma unor fisiere digitale (NFT), în condițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul…

Sursa articol: hotnews.ro

