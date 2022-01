Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara transmite marti, intr-un comunicat de presa, ca fosta administratie nu a ”bugetat niciun leu” pentru certificatele verzi si ca decizia Curtii de Apel Timisoara care a respins contestarea amenzii de aproape 107 milioane de lei primita de societatea de termoficare Colterm, de la…

- ”In cadrul proiectului Innoirea flotei de tramvaie a fost achizitionat, in prima faza, un tramvai nou pentru omologare. Modelul, care va fi operational de saptamana viitoare, a necesitat omologare la nivel european, in cadrul contractului semnat intre primarie si producator. Aceasta etapa a fost finalizata…

- Un brad din doze de vaccin consumate a fost realizat la centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor din Bucuresti, fiind sesizata Garda de Mediu. Coordonatorul centrului, dar si firma care trebuia sa preia deseurile medicale au fost amendati cu 90.000 de lei. ”Organizatorul centrului de vaccinare de…

- Controlul facut de CJAS la Primaria Timișoara s-a lasat cu șase avertismente scrise și o amenda contravenționala. A fost cerut de Dominic Fritz la sfarșitul lunii august, cand edilul anunța ca „numarul de concedii medicale ale funcționarilor a crescut cu aproape 50% intr-un an”. Erau 750 de concedii…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, anunta, joi, ca s-au descoperit nereguli dupa ce a cerut verificarea concediilor medicale ale angajatilor Primariei, fiind aplicate sase avertismente scrise si o amenda contraventionala, anunța news.ro. ”Cand am transmis concediile medicale din…

- Viceprimarul Ruben Lațcau a anunțat, marți, inființarea unei noi comisii interne. Aceasta are rolul de a analiza proiectele de investiții ale Primariei Timișoara. „Punem calitatea pe primul loc pentru viitoarele proiecte din banii cetațeanului. Am inființat Comisia Tehnico-Economica din cadrul primariei…

- Noul primar ales al Romei intentioneaza sa aduca sub control problema colectarii deseurilor din capitala italiana pana la sfarsitul anului si a anuntat marti un plan de 40 de milioane de euro in acest sens, relateaza dpa. Planul are mai multe abordari, a declarat Roberto Gualtieri in cadrul…

- Omul de afaceri timișorean Dan Dinu a anunțat ca a atacat in instanța decizia Primariei Timișoara de a inchide, prin intermediul Direcției Poliției Locale Timișoara și a Serviciului Inspecția Comerciala, a Berariei 700, funcționala in zona omonima din Timișoara. Decizia suspendarii activitații pe durata…