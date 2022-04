Ce obiective turistice se află pe traseul către Transfăgărășan Ce obiective turistice se afla pe traseul catre Transfagarașan. Daca doriți sa va bucurați de o vacanța in care sa admirați unele dintre cele mai frumoase peisaje din Romania, traseul catre Transfagarașan poate fi o idee buna. Cei care pornesc din București trebuie sa știe ca prima locație unde se pot opri in drum spre Transfagarașan este Manastirea Curtea de Arges, care a fost construita la inceputul secoului al XVI-lea, in timpul domniei lui Neagor Basarab, fiind inclusa pe lista monumentelor istorice. Ce obiective turistice se afla pe traseul catre Transfagarașan Un al doilea obiectiv turistic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura „Augustin Bena”, din subordinea Consiliului Județean Alba, a organizat, in perioada 21 februarie – 11 aprilie 2022, Concursul Național de Arte Plastice „Familia Regala a Romaniei prin ochi de copil”, concurs care a atras un numar record de participanți: 238 de copii și tineri din…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, si atacantul Andrea Compagno au prefatat disputa cu Dinamo, de la Bucuresti. Partida este programata vineri, de la ora 20.30, in „Groapa“, si conteaza pentru etapa 4 din play-out-ul Ligii 1. Ambii italieni considera ca o victorie in fata „cainilor“, coroborata…

- Anul acesta lucrarile de extindere și modernizare a rețelei de alimentare cu apa din comuna Suseni vor fi finalizate. Primaria a primit suma de 145.000 de lei pentru extinderea rețelei de alimentare cu apa pe tronsoane din mai multe sate și pentru inlocuirea conductei de aducțiune apa pe traseul Puț…

- Serviciile de pasapoarte, unde romanii au facut cozi speriati de razboiul declansat de Rusia in Ucraina, vor lucra si in weekend, a anuntat miercuri Ministerul Afacerilor Interne (MAI). In ultima saptamana, a crescut de peste patru ori numarul solicitarilor pentru eliberarea pasapoartelor, fata de aceeasi…

- Din luna februarie, se reiau tratamentele genotip pentru pacienții cu diferit forme de hepatita C și ciroza hepatica cu virusul C, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Marilena Debu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice (APAH-RO), spune ca este cea mai lunga intrerupere…

- ”Masterbuild – General Contractor & Developer anunta startul unei noi investitii, intr-un parc logistic de peste 16.000 mp, pe o suprafata de teren de 34.000 mp, amplasat la nord de Bucuresti, in zona Butimanu – Dambovita, cu acces direct la DN1A. Valoarea investitiei se ridica la aproximativ 20 milioane…

- 26 de percheziții domiciliare au fost efectuate, joi, pe raza municipiului București precum și a județelor Iași, Arad, Teleorman, Botoșani, Argeș, Vrancea și Ilfov"In cauza s-a reținut faptul ca, in perioada 2015 – 2017, membrii unui grup infracțional organizat au deținut date cu privire la carduri…