Stiri pe aceeasi tema

- Anul Nou este ziua care marcheaza inceperea urmatorului an calendaristic. Stabilirea religioasa a datei de 1 ianuarie ca inceput de an a avut loc pentru prima data in 1691, de catre Papa Inocențiu al XII-lea. Inainte de aceasta data, Craciunul avea rolul inceputului de an nou, in timp ce la multe popoare…

- Dupa perioada Craciunului, care este dominata de colinde, Anul Nou 2022 este marcat de tradiții și obiceiuri foarte puternice. Cum era de așteptat, Revelionul 2022 vine și cu o mulțime de superstiții, care sunt musai de respectat. Anul Nou, care in popor este cunoscut și sub numele de Sanvasaiu sau…

- Dupa perioada Craciunului, care este dominata de colinde, Anul Nou 2022 este marcat de tradiții și obiceiuri foarte puternice. Cum era de așteptat, Revelionul 2022 vine și cu o mulțime de superstiții, care sunt musai de respectat. Anul Nou, care in popor este cunoscut și sub numele de Sanvasaiu sau…

- Dupa perioada Craciunului, care este dominata de colinde, Anul Nou 2022 este marcat de tradiții și obiceiuri foarte puternice. Cum era de așteptat, Revelionul 2022 vine și cu o mulțime de superstiții, care sunt musai de respectat. Afla de pe a1.ro ce tradiții, obiceiuri și superstiții din batrani exista…

- Dupa perioada Craciunului, care este dominata de colinde, Anul Nou 2022 este marcat de tradiții și obiceiuri foarte puternice. Cum era de așteptat, Revelionul 2022 vine și cu o mulțime de superstiții, care sunt musai de respectat. Afla de pe a1.ro ce tradiții, obiceiuri și superstiții din batrani exista…

- Cele mai frumoase urari, mesaje, SMS-uri și felicitari de anul nou și revelion. Se apropie Anul Nou, iar daca nu știi insa ce mesaj sa le transmiți celor dragi, cu siguranța vei gasi ceva in lista de mai jos. Iți prezentam cele mai frumoase urari, mesaje, SMS-uri și felicitari de anul nou și revelion…

- Credinciosii il praznuiesc marti pe Sfantul Apostol Andrei, considerat crestinatorul neamului romanesc, iar in aceasta zi peste 900.000 de romani isi sarbatoresc onomastica. Noaptea din ajun este asociata in popor cu obiceiuri precrestine, precum aparitia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului si…

- Sfanta Parascheva, praznuita in data de 14 octombrie, este considerata ocrotitoarea Moldovei. An de an, ziua de 14 octombrie transforma orasul Iasi in cel mai mare centru de pelerinaj din tara. Sfanta Parascheva este sarbatorita de ortodocsi pe 14 octombrie, o zi deosebit de importanta pentru…