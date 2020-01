Ce obiceiuri sanatoase au adoptat romanii pentru o dieta echilibrata. Medic: Cheia unei alimentatii corecte sta in gestionarea cantitatilor

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent studiu realizat in 16 tari in luna iulie a anului trecut de Mercury Research si asociatia de cercetare de piața, Global Market Research, in randul persoanelor care sunt preocupate de un regim alimentar sanatos arata ca produsele procesate și gata preparate pierd teren in favoarea mancarurilor…

- Pentru ca le este teama sa nu se imbolnaveasca, dar si pentru ca isi doresc sa se simta mai bine si sa aiba energie, romanii incep sa isi schimbe obiceiurile alimentare. Tot mai multi se indreapta spre o dieta cu mai multe legume si fructe, mai putin...

- Datele statistice indica o creștere a consumului de produse de origine vegetala, fructele și legumele avand o pondere importanta in meniul zilnic. Campaniile de informare intense desfașurate in ultimii ani de medici, dar și de ONG-urile din domeniul protecției consumatorilor, precum și alertele permanente…

- Cei 30 de ani de capitalism a impartit Romania in doua . Pe de-o parte sunt romanii care s-au adaptat din mers si au adoptat ideea de capital si de valoare adaugata si mai sunt cei care sunt inca departe de o gandire economica corecta, sustine Mihai...

- Ajunul anului nou este prilej de petrecere pentru toți romanii. Trecerea in noul an marcheaza pentru fiecare dintre noi un nou inceput, iar tradiția populara spune ca pentru a avea parte de belșug și noroc in anul ce vine trebuie sa ținem cont de cateva obiceiuri și superstiții de Revelion. In funcție…

- Romanii se afla printre europenii care merg cel mai rar la doctor, iar la dentist ajung, in medie, o data la doi ani, arata datele publicate joi de Eurostat și citate de Hotnews. Olandezii sunt pe primul loc in Uniunea Europeana candvine vorba de vizitele la dentist, cu o medie de 2,8 consultatii pe…

- Senatul a adoptat tacit propunerea legislativa care prevede ca retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se pedepseste cu inchisoare de la un an la sase ani.

- Ziarul Unirea „DOCTORUL VOTURILOR": Un medic roman din Germania și-a pus la dispoziție cabinetul, pentru ca romanii sa-și poata exercita dreptul la vot O doctorița romanca a organizat o secție de votare in cabinetul ei de ortopedie din orașul german Usingen, landul Hessen, la 34 de kilometri ...