- Cel mai batran barbat din lume este un japonez in varsta de 112 ani, Masazo Nonaka, au anuntat, marti, reprezentantii Guinness, iar familia acestuia a dezvaluit ca are o slabiciune pentru dulciuri si baile lungi in apa termala, transmite AFP.

