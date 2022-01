Ce obiceiuri alimentare ne pot duc la obezitate Ce obiceiuri alimentare ne pot duc la obezitate De ce au crescut atat de mult cazurile de supraponderabilitate și obezitate inclusiv in randul copiilor și al adolescenților? Medicul Mihai Ionescu, medic chirurg de excelența in chirurgia obezitații, a intocmit lista celor mai periculoase comportamente alimentare, acțiuni care favorizeaza acumularea de kilograme in plus, intr-un ritm care ne poate duce dincolo de pragul obezitații. „Obezitatea și excesul de greutate sunt definite ca o boala sistemica care prezinta acumularea excesiva și anormala de grasime corporala ducand la efecte adverse asupra… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Obezitatea reprezinta o problema de sanatate de mare actualitate, fiind o boala metabolica cronica, cu etiopatogenie plurifactoriala și rasunet clinic important, caracterizata prin creșterea depozitelor de grasime corporala. Una dintre soluțiile medicale care trateaza obezitatea in stadii avansate…

- Decembrie este acea perioada a anului in care familiile se reunesc in locul in care se simt cel mai in siguranta: acasa. Totodata, este perioada in care au loc mai multe intalniri festive si petreceri cu ocazia sarbatorilor, iar de cele mai multe ori acestea au in prim plan preparate culinare traditionale…

- Decembrie este acea perioada a anului in care familiile se reunesc in locul in care se simt cel mai in siguranta: acasa. Totodata, este perioada in care au loc mai multe intalniri festive si petreceri cu ocazia sarbatorilor, iar de cele mai multe ori acestea au in prim plan preparate culinare traditionale…

