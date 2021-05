Ce obiceiuri alimentare are Regina Elisabeta a II-a

Stiri pe aceeasi tema

- Darren McGrady, fostul maestru din bucataria reginei Elisabeta a II-a, povestește citat de My London despre obiceiurile alimentare ale familiei regale - de la deserturile din producția proprie pâna la pretențiosul membru care dorea un fel anume de fiecare data.McGrady facea un anumit desert…

- Jumatate dintre romani vor sa prepare cozonaci, iar cei care ii cumpara prefera marcile romanești. Aceasta este doar una dintre concluziile unui studiu realizat acum, chiar in preajma Paștelui. Studiul s-a ocupat de obiceiurile de consum ale romanilor privind produsele de panificație, cu ocazia sarbatorilor…

- Printii William si Harry au plecat impreuna din capela St.George si au fost vazuti discutand la incheierea funeraliilor bunicului lor Philip, care au avut loc sambata dupa-amiaza la Windsor. Cei doi ar fi discutat despre funeraliile bunicului lor și au cazut de acord ca ceremonia a fost exact așa cum…

- Funeraliile Prințului Philip ar urma sa aiba loc cel mai probabil la sfarșitul saptamanii viitoare, sambata. In Regatul Unit al Marii Britanii este decretat doliu național. Prințul Philip s-a stins din viața, vineri, la varsta de 99 de ani. Sicriul cu trupul prințului consort va fi mutat astazi sau…

- Salamul de biscuiți este un desert italienesc sau portughez, facut din cacao, biscuți zdrobiți, oua și unt. In mod tradițional, pentru prepararea sa se folosesc și bauturi alcoolice, cum ar fi romul sau vinul de Porto. Desertul nu are carne in compoziție, iar numele lui se datoreaza formei in care este…

- Mulți se intreaba cum se intreține Regina Elisabeta pentru a se simți atat de bine pentru varsta sa de aproape 95 de ani. Iata ca s-a descoperit produsul pe care il folosește aceasta pentru ten! Ce produse de ingrijire a tenului folosește Regina Elisabeta? Monarhul britanic urmeaza sa implineasca luna…

- Nimic mai ușor ca prajitura Fanta. Desertul necesita foarte puțin efort, puțin timp de pregatire, ceva mai multa rabdare și la fel de mult suc de portocale. Rețeta pentru prajitura Fanta Ingrediente Pentru blat: 250 grame biscuiți digestivi; 100 grame unt. Pentru crema: 250 grame branza proaspata de…