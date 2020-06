Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 18 iunie se pot depune la Parlament candidaturile pentru pozitiile calde de la ASF, ANRE, CNCD, Consiliul Legislativ si Curtea de Conturi. Ca de obicei, posturile sunt supuse negocierii dintre principalele partide din legislativ, PSD si PNL. Postul de președinte al Autoritații de Supraveghere…

- Liberalii au discutat, marti seara, in sedinta Biroului Politic National despre nominalizarile la sefia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Curtea de Conturi si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Potrivit unor surse liberale, discutiile au vizat identificarea…

- Liberalii au discutat, marti seara, in sedinta Biroului Politic National despre nominalizarile la sefia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Curtea de Conturi si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).Potrivit unor surse liberale, discutiile au vizat identificarea…

- Parlamentul se va reuni, pe 17 iunie, pentru a se aproba numiri in mai multe posturi din ASF, CNCD, ANRE, Consiliul Legislativ si Curtea de Conturi, institutii subordonate forului legislativ.In urma negocierilor, PSD il va propune pe Nicu Marcu pentru sefia ASF, au declarat pentru Libertatea surse parlamentare.Postul…

- Intreaga conducere a Autoritatii pentru Supraveghere Financiara trebuie demisa, considera Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). Totul, din cauza modului defectuos in care isi desfasoara activitatea, in detrimentul cetatenilor, al consumatorilor si al petentilor.…

- Scandalul din jurul activitatii Autoritatii de Supraveghere Financiara are ecouri la nivel de Parlament. Fostul ministru Marius Budai, membru in Comisia de buget, finante-banci din Camera Deputatilor, for parlamentar pe care l-a și condus pana la un moment dat, se arata preocupat de controversele aparute…

- Organizatia judeteana Constanta a Partidului Miscarea Populara, are un reprezentant intr una dintre cele mai importante autoritati la nivel central.Este vorba despre Ruana Florina Ceausescu, numita, prin Decizia nr. 236 5.05.2020 emisa de premierul Ludovic Orban si publicata in Monitorul Oficial, in…

- Ruana Florina Ceausescu a fost numita in functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita,…