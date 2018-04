Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca tara sa regreta ca s-a creat un "clivaj" intre Executivul si Presedintia din Romania pe tema discutiilor referitoare la mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Ierusalim, dar spera ca "lucrurile…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca tara sa regreta ca s-a creat un "clivaj" intre Executivul si Presedintia din Romania pe tema discutiilor referitoare la mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Ierusalim, dar spera ca "lucrurile…

- Europarlamentarul PSD Daciana Sarbu critica dur Guvernul Dancila, pentru lipsa proiectelor privind risipa alimentara și obezitatea infantila. Aceasta da ca exemplu mai multe legi adoptate la nivel european, privind obligația supermarketurilor, in Franța, de a nu arunca alimentele neexpirate, și ”taxa…

- Guvernul si autoritatile locale, impreuna, se vor pune de acord asupra solutiilor concrete pentru atragerea finantarilor europene, a afirmat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila, la o intalnire de lucru cu primarii municipiilor resedinta de judet, reprezentantii Autoritatii de Management a Programului…

- "Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- BUCURESTI, 3 feb — Sputnik, Doina Crainic. În câteva dintre statele membre din estul Uniunii Europene, guvernele conservatoare ale acestora reafirma suveranitatea lor naționala, scrie editorialistul Christopher Akers de la American Conservative. Aceste state percep aspiratiile…