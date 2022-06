Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu se bucura de un succes colosal pe plan profesional, fiind una dintre cei mai mari critici de moda cunoscuți la nivel național. Ei bine, mulți se intreaba cum și-a ales aceasta cariera, insa abia recent a dezvaluit ca nu asta iși dorea sa devina cand era doar un copil. Iata ce meserii avea…

- Cand vine vorba despre moda, Iulia Albu nu iarta pe nimeni, astfel ca in emisiunea pe care o are la Antena Stars, „Poliția modei”, ea a luat-o in vizor pe Cleopatra Stratan. Criticul de moda a comentat rochia pe care tanara artista a purtat-o la nunta. Virgil Manescu a fost invitat in ediția de sambata…

- In emisiunea „Poliția modei”, difuzata pe Antena Stars, Iulia Albu și Ovidiu Buta analizeaza ținutele pe care vedetele din showbiz le poarta la diferite evenimente. De data aceasta a fost randul Andreei Esca, care a fost criticata de Iulia, dar laudata de stilistul internațional. Recent, la un eveniment,…

- Andreea Esca a fost luata in vizor de Iulia Albu, in cadrul celei mai recente ediții a emisiunii Poliția Modei de la Antena Stars. Criticul de moda se arata dezamagit de stilul vestimentar al celebrei prezentatoare de știri, in viața de zi cu zi.

- Iulia Albu este cel de-al patrulea jurat de la „iUmor”, sezon 12, show-ul de la Antena 1. Criticul de moda se alatura echipei formate din Delia, Mihai Bendeac și Cheloo.Seria juraților-surpriza continua și in aceasta saptamana la „iUmor”, sezonul 12. Iulia Albu va fi alaturi de Delia, Mihai Bendeac…

- Iulia Albu este recunoscuta pentru verdictele sale drastice in moda și felul tranșant și direct in care critica vedetele in mediul online și la televizor. Recent, vedeta de la Antena Stars a fost șocata de aparțiile artistei Loredana Groza. Ce a putut spune despre fosta jurata de la X Factor Romania.…

- „Poliția modei” e emisiunea de la Antena Stars in care Iulia Albu și Mihai Buta analizeaza aparițiile vedetelor. Ei au avut-o invitata in cea mai recenta ediție pe Romanița Iovan. Impreuna au vorbit despre stilul Oanei Roman, toți au apreciat faptul ca a evoluat vestimentar. Pe ecranul emisiunii au…

- In ediția din aceasta seara, Iulia Albu a jurizat ținutele vedetelor in cadrul emisiunii Poliția Modei. Criticul de moda a dat carțile pe fața și a vorbit despre felul in care s-a afișat Fuego la un concert. Iata ce a marturisit vedeta!