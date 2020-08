Ce-o mai fi făcând vulpița? Sunt profund ingrijorat – cu siguranța ca nu numai eu, ci și toți cei 217.000 de cetațeni ai Romaniei care, numarați pe internet, urmaresc cu sufletul la gura peripețiile șiretei și romanticei Vulpița din Vaslui, cea cu 8 clase ispravite „așa și-așa, acum onorata cu atenția și ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

- REACTIE… Reprezentatii DGASPC Vaslui nu au ramas indiferenti fata de cazul dificil al fetitei de 2 ani, de la Husi, pe care mama, Mariana Vulpe, in varsta de 38 de ani, o inchidea in casa si pleca la bar, sa-si serveasca cafeaua si tigara. Ieri, autoritatile au reactionat prompt si au mers tinta la…

- Vulpița s-a intors acasa, la Blagești, insa fara Viorel. Dorul de frați și parinți au napadit-o pe Veronica și a facut o escapada acasa, in Vaslui, fara ca soțul ei sa știe ce și cum.

- Celebrul cuplu Veronica și Viorel Stegaru și-au facut pana acum cam toate poftele, insa o dorința arzatoare avea sa li se indeplineasca foarte curand. Cei doi tineri din Vaslui au vazut pentru prima data marea, fiind fericiți asemenea unor copii, chiar daca la inceput teama de ncunoscut și-a facut apariția.

- Vulpița și Viorel au vrut sa le faca o surpriza parinților din Vaslui, iar ieri au plecat spre localitatea natala cu ganduri bune, insa nu au fost primiți de parinții lui Viorel așa cum se așteptau. Mama și tatal acestuia au reacționat agresiv, iar domnul Dumitru chiar a alergat-o pe Veronica și pe…

- MUNCA, BAT-O VINA!… Vulpita – Veronica a primit un loc de munca in Bucuresti, insa sotul Viorel Stegaru se opune vehement! Orgoliul lui de asistat social din Vaslui, care toata viata a fugit de munca, nu accepta asa ceva. Sonia Trifan, creatoarea de moda, originara din Husi, care joaca in aceste zile…

- Perioada de pandemie a fost profitabilta pentru unii producatori, in special cei din industria alimentara. Este și cazul producatorului roman Vascar, ce deține o fabrica la Vaslui, ale carui vanzari au crescut cu 300% de la debutul crizei generate de coronavirus, pana spre aprilie, cand ritmul a…

- Prezenta scocrului la Acces Direct l-a deranjat crunt pe Viorel si a spus ca acest lucru a fost picatura care a umplut paharul. In toata „nebunia” asta, soțul Vulpiței considera ca lucrurile s-au stricat intre ei in momentul in care tatal Vulpiței și-a facut apariția in platoul Acces Direct . Ca atare…

- "Eu veneam cu masina dinspre Barlad spre Vaslui, iar la 11 km de Crasna am surprins pe camera aceasta depasire. Ar merita si politia sesizata. CT 50 ECS este numarul masinii", povesteste cititorul ZDI. Din imagini se poate observa ca un accident grav a fost evitat la limita.