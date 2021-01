Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Voica a intrat in direct la Star Matinal prin Skype și și-a incantat fanii un colind de suflet. Insa, artista, pe langa momentul emoționant, a dat și o mare veste. Vedeta a spus la Antena Stars ca și-a schimbat meseria din cauza pandemiei și a dezvaluit cu ce se ocupa acum.

- A avut un an cu de toate! Cu impacari, cu despartiri, cu reusite pe plan profesional, dar si cu multe controverse pe cel sentimental. Bianca Dragusanu, micuta Sofia, dar si cea mai buna prietena a vedetei au acordat un interviu in premiera, la Antena Stars.

- Irina Loghin nu a avut o copilarie ușoara. Insa, pe cat de crunta a fost saracia in care a crescut, alaturi de frații ei, pe atat de frumoase sunt amintirile de atunci. Regina cantecului popular iși amintește acum, la 81 de ani, cu zambetul pe buze peripețiile din urma cu 75 de ani. Irina Loghin a povestit…

- Laura Micovschi, prezentatoarea de la Antena Stars, estepentru prima oara gravida. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viațaei, insa pana acum a ținut sarina secreta, de teama sa nu piarda copilul.„Mi-a fost foarte teama. Mi-a fost teama sa nu pierd copilul. Nu cred in superstiții, dar imi…

- Dupa aproape patru ani, Oana Roman și familia ei au caștigat procesul cu statul roman și astfel pot intra in posesia bunurilor lasate de matușa ei. Acum urmeaza ca toate bunurile sa fie imparțite intre ea, sora și mama ei. Vedeta a facut și primele declarații.„Am caștigat procesul despre contestarea…

- Invitata la Antena Stars, Oana Roman vorbit și despredesparțirea lui Pepe de Raluca Pastrama. De asemenea, ea a dezvaluit și ce felde relație are cu artistul, care i-a fost alaturi in cele mai grele momente.„Nu-mi dau seama daca in seara aia, intr-un moment de disperare, s-a dus sa faca chestia asta…

- La scurt timp, dupa ce Claudia Patrașcanu a postat pe Facebook un mesaj in care le-a marturisit tuturor ca se teme pentru viața ei și ca fostul soț vrea sa ii ia cei doi copii, Gabi Badalau a avut prima reacție. Satul de aceste acuzații, Gabi Badalau a vorbit pentru Antena Stars despre aceste lucruri.„Sper…

- Gina Pistol si Smiley traiesc, fara indoiala, cea mai frumoasa perioada a vietii lor. Cei doi urmeaza sa devina, in scurt timp, parinti de fetita, iar asta ii face sa radieze de fericire. De curand, prezentatoarea emisiunii Chefi la Cutite de pe Antena 1 a fost sa faca morfologia trimestrului 2 si a…