Stiri pe aceeasi tema

- Daca va era dor de Vulpița și Viorel de la Acces Direct, țineți-va bine! Soții Stegaru, sarut patimaș in vazul fanilor! Tanara din Blagești și soțul sau au topit inimile tuturor! Imaginea care i-a innebunit pe fanii celor doi!

- Vulpița și Viorel de la Acces Direct au reușit sa ajunga din nou in atenția presei! Decizia luata de soții Stegaru pentru fetița lor! Veronica a facut totul public! Tanara din Blagești se pregatește sa devina din nou mamica!

- La un an de cand au venit la Acces Direct cu un caz care parea destul de grav, dar care s-a dovedit a fi doar o inscenare a soților Stegaru, iata ca acum cei doi s-au intors inapoi pe plaiurile natale, in comuna vasluiana, Blagești, acolo unde erau așteptați de fiica lor, Maria!

- In urma cu aproape un an, sotii Stegaru din Blagesti, judetul Vaslui, deveneau vedete nationale. Timp de mai bine de sase luni, acestia au tinut telespectatorii Antenei 1 cu sufletul la gura cu noutatile din viata lor. In luna iulie, insa, au fost trimisi acasa, spre surprinderea tuturor. Abia acum…

- Vulpița și Viorel au reușit sa-și surprinda din nou fanii de pe rețelele de socializare! Cum s-au fotografiat soții Stegaru de la Acces Direct alaturi de fiica lor? Au petrecut sarbatorile impreuna! Imaginea care a bucurat pe toata lumea!

- Veronica și Viorel s-au intors la București pentru o noua colaborare de succes cu nașa celui de-al doilea copil pe care il așteapta, Liliana Moise. Soții Stegaru au filmat un nou videoclip pe care l-au lansat in direct la ”Acces Direct”.

- Veronica din Blagești este plina de surprize! Fiind gravida in deja cateva luni, Vulpița vrea cu ardoare sa le faca o bucurie fanilor ei, acum, in prag de sarbatori. Despre ce surpriza este vorba?

- Veronica si Viorel nu stau locului nicio clipa! Cei doi soti sunt pusi pe fapte mari si vor ca gospodaria lor sa se invarta dupa soare. Asa ca, si-au gasit doi vecini de nadejde, care sa le dea o mana de ajutor.