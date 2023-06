Ce nume sunt vehiculate în PNL pentru a prelua postul de secretar general al guvernului după ce premierul Ciolacu l-a refuzat pe Mircea Abrudean Mai multe facțiuni din PNL incearca sa iși promoveze oamenii in postul de secretar general al guvernului dupa ce premierul Marcel Ciolacu l-a respins pe Mircea Abrudean, fost SGG susținut de organizația PNL Cluj. Nu e clar daca PNL va accepta in cele din urma sa propuna un alt nume sau va insista cu Abrudean. Organizația controlata de Emil Boc o are ca rezerva pe Ștefania Ferencz, actual secretar general al Ministerului de Interne, potrivit surselor G4Media. Ferencz a fost șefa de cabinet a premierului Emil Boc in perioada 2009 – 2012, apoi secretar general adjunct al guvernului, iar in 2014 a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

