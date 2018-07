In maternitatile iesene s-au nascut anul trecut 8.110 de copii, dintre care 4.070 au fost fetite. In 42 de cazuri unul dintre parinti este cetatean strain. Luna cu cele mai multe nasteri in Iasi a fost luna iulie (785 de cazuri) la polul opus situandu-se luna aprilie (551 de cazuri). „In urma acestei analize am remarcat faptul ca in 75- din cazuri parintii au decis sa atribuie cate doua prenume la nastere, in topul preferintelor fiind pren (...)