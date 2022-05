Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie fara limite in familia lui Laurențiu Reghecampf! Celebrul antrenor a devenit cu puțin timp in urma tata de baiat pentru a treia oara. Corina Caciuc, partenera de viața a antrenorului, a nascut un bebeluș sanatos. Laurențiu Reghecampf este in al noualea cer de fericire in aceste momente!

- Foarte discereți cu aparițiile impreuna, Laurențiu Reghecampf și iubita lui au facut o excepție și au postat o imagine pe rețeaua sociala. Fotografia este una adorabila, intrucat antrenorul este grijuliu și tandru cu Corica Caciu, gravida in aproape noua luni. Reghe și iubita, imagine rara. Cum s-au…

- Maine, 15 aprilie, Anamaria Prodan trebuie sa se intalneasca cu Corina Caciuc la proces, asta dupa ce iubita lui Laurențiu Reghecampf o acuza pe aceasta de calomie. Impresara susține ca nu va merge, deoarece toata lumea știe deja cine e cu adevarat partenera antrenorului.

- Anamaria Prodan nu inceteaza atacurile dure la adresa actualei iubite a lui Laurențiu Reghecampf, in pofida procesului intentat de aceasta. Saptamana viitoare cele doua se intalnesc la tribunal, deoarece Corina Caciuc a dat-o in judecata pe impresara pentru defaimare. In pofida acestui fapt, Anamaria…

- Anamaria Prodan a facut o serie de declarații extrem de dure la adresa Corinei Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, dupa procesul de divorț. Saptamana viitoare cele doua se intalnesc la tribunal, asta deoarece Corina Caciuc a dat-o in judecata.

- Iubita lui Laurențiu Reghecampf, Corina Caciuc, o da in judecata pe Anamaria Prodan, dar trecutul ei nu poate fi șters cu buretele The post Fabulos. Caciuc o da in judecata pe Anamaria Prodan dar nenorocirile vin lanț dupa ce și-a dorit sa fie vedeta appeared first on Tabu .

- Anamaria Prodan a vorbit pentru Antena Stars despre Laurențiu Reghecampf, fostul ei partener de viața, cu care in momentul de fața se afla intr-un plin proces de divorț și despre actuala iubita a celebrului antrenor de fotbal, Corina Caciuc. Iata ce a avut de spus femeia de afaceri despre noua iubita…