- Ieri a fost zi mare pentru Laura Micovschi, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars. Vedeta a facut cea de-a doua petrecere de botez pentru fiul ei, de data aceasta pentru prietenii din București. Totul a ieșit perfect, iar astazi vedeta mai are un motiv de bucurie: iși sarbatorește ziua de naștere.

- Au aparut numeroase zvonuri din care reiese ca Sonny Flame și soția lui, Lena Preda, s-ar fi desparțit, insa artistul declara cu totul și cu totul alte lucruri. In timp ce gurile rele vorbesc despre o posibila separare intre cei doi, povestea lor de dragoste continua la fel de frumos cum ne-au obișnuit,…

- Alina Radi a marturisit de fiecare data faptul ca pe ea și Nick Radoi ii unește ceva puternic, chiar daca nu mai sunt impreuna de 8 ani. Daca pana acum nu ne-a dezvaluit, ei bine , a sosit momentul. Ieri, artista a dezvaluit la Antena Stars ca a fost insarcinata cu milionarul, dar a pierdut copilul,…

- Am aflat cu toții teribila veste, chiar de la Marcel Pavel! Aseara, artistul a facut anunțul trist pe internet, fiind vorba despre decesul prea iubitei sale mame. Cantarețul a intrat in direct la Antena Stars și ne-a marturisit ca simte cum ii fuge pamantul de sub picioare, argumentand ca, deși spera…

- Oana Mizil a facut primele declarații, asta dupa ce s-a aflat ca și-a retras ordinul de protecție pe o perioada de cinci zile pentru Marian Vanghelie, despre care a spus ca ar fi batut-o pana a bagat-o in spital. Iubita fostului edil susține ca totul a fost o simpla neințelegere, cauzata de stresul…

- Ieri, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia. Astazi, cantareața face declarații despre momentul emoționant pe care l-a trait. Vorbește pentru prima oara și despre nunta cu barbatul pe care il iubește de opt ani de zile. „Suntem extrem de fericita ca a sosit acest moment, sunt inca șocata, inca…

- Cristina Crioran trece in aceste momente prin clipe grele, dupa ce, noaptea trecuta, a fost nevoita sa nasca prematur. Ea și fetița ei se afla acum la spital, iar dupa ce a dat vestea crunta pe internet, acum mamica se reface și spera ca bebelușa ei sa supraviețuiasca.

- Este oficial! Dupa o casnicie de șase ani, Anda Adam și Sorin Nicolescu au ajuns la final de drum. Artista s-a afișat deja in brațele noului iubit, iar tatal fiicei sale a oferit primele declarații la Antena Stars. Sorin a ținut sa precizeze ca blondina este libera sa faca ce crede ca este mai bine…