- Denisa Filcea a fost ținta gurilor rele din mediul online din cauza stilului vestimentar cu care vedeta s-a afișat. Soția lui Flick este din ce este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare, iar de aceasta data, frumoasa bruneta le-am transmis un mesaj celor care i-au criticat stilul vestimentar.

- Denisa Filcea trece printr-o perioada dificila, asta deoarece soția lui Flick se confrunta cu probleme de sanatate in timpul sarcinii. Frumoasa bruneta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data le-a marturisit urmaritorilor sai ca nu se simte deloc bine, insa spera…

- Denisa Filcea și Flick au fost ivitații de saptamana aceasta la Poliția Modei, iar viitoarea mamica a facut afirmații neașteptate cand a fost pusa sa comenteze evoluția vestimentara a cantareței Theo Rose. Soția omului de radio a acuzat-o pe artista ca i-a copiat una dintre ținute.

- Denisa Filcea și Flick radiaza de fericire, asta pentru ca in scurt timp o sa devina parinți pentru prima oara, astfel ca atat ea, cat și el, sunt foarte atenți la fiecare detaliu. Ba mai mult decat atat, frumoasa soție a lui Andrei Sebastian Filcea nu ezita sa iși faca fiecare pofta și sa se afișeze…

- Fostul vicepreședinte al Gazprombank, Vladislav Avaev, in varsta de 51 de ani, soția sa, Elena, in varsta de 47 de ani, și fiica Maria, in varsta de 13 ani, au fost gasiți decedați intr-un apartament din Moscova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In cateva luni, Denisa Filcea va fi la randul ei mama, dar azi este doar despre mama ei. Soția lui Flick i-a transmis o urare speciala celei care i-a dat viața, cu ocazia zilei de naștere. Iata cat de frumoasa este Gabriela Hodișan!

- Denisa Filcea va fi in curand mama și se pare ca perioada sarcinii o face sa realizeze ca a facut alegeri pe care le regreta. Soția lui Flick le-a marturisit urmaritorilor ei din mediul online ca nu este prea mandra de unul dintre look-urile pe care le-a adoptat in trecut.