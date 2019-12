Stiri pe aceeasi tema

- S-au implinit 30 de ani de cand Nadia Comaneci a fugit din Romania condusa de Nicolae Ceaușescu. In anii 70-80 a circulat insa o teorie in presa straina conform careia Zeița de la Montreal ar fi avut origini maghiare. In noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989, Nadia Comaneci parasea Romania comunista.…

- Vremea rea pune din nou stapanire pe Romania. Meteorologii au emis o alerta de ninsori in nordul si centrul tarii si lapovita in regiunile sudice. Temperaturi deosebit de scazute se vor inregistra la nivelul intregii tari, pana marti, 3 decembrie, ora 10.00.

- Nicolae Ceaușescu a fost un personaj destul de controversat in timpul vieții, dar mai ales dupa moartea acestuia. Mulți au dorit sa afle lucruri despre fostul dictator, iar raspunsurile la curiozitațile oamenilor continua sa vina.

- Prognoza meteo pentru București, vineri, 1 noiembrie. Luna noiembrie debuteaza cu temperaturi scazute, aduse de valul de aer polar care a pus stapanire pe Romania. Vremea se menține rece și vineri, vești bune pentru cei care iși doresc sa dea o fuga pana la munte in weekend.

- Vine URGIA in Romania! ANM a lansat avertismentul de ULTIMA ORA! Vremea a luat-o RAZNA Vremea mohorata continua in Romania și in urmatoarele ore. Meteorologii au avertizat ca, cu incepere de duminica, de ora 12:00, vremea va fi extrem de rece. ANM a anunțat ca vor fi ninsori la munte și precipitații…

- Prognoza meteo 2 octombrie. Miercuri, in Romania, temperaturile continua sa creasca! In majoritatea regiunilor tarii, desi cerul va fi partial noros, termometrele vor arata valori mai degraba specifice lunii august: pana la 31 grade Celsius!

- De miercuri, 18 septembrie, toamna iși intra in drepturi. Prognoza meteo emisa de specialiștii ANM. AccuWeather a revizuit gradele din termometre. Prognoza meteo ANM, miercuri, 18 septembrie Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru ziua de miercuri,…

- Intrebat daca a ascultat oda pentru Klaus Iohannis de la Venus, Bogdan Chirieac a raspuns astfel: „Cu mare atenție. M-a impresionat cel mai mult chestiunea aia cu: Ați facut Romania respectata in UE și in NATO. Niciodata! Cred ca nici in vremea lui Nicolae Ceaușescu, Romania nu a avut o imagine mai…