- Like Creața va ajunge peste cateva zile la spital. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite mai are puțin de așteptat pana ce-și va ține fetița in brațe, lucru care o emoționeaza și o entuziasmeaza in același timp. Și pentru ca a fost deschisa cu fanii ei pe tot parcursul saricinii, ținandu-i la curent,…

- Amalia Bellantoni a trecut prin clipe teribile. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a suferit trauma vieții ei. Chiar daca totul s-a intamplat in urma cu ceva timp, vedeta inca iși amintește cu greu de clipele grele.

- Bucurie mare pentru fanii ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1! Like Creața se pregatește sa nasca! Fosta concurenta și-a facut bagajul pentru spital. Ce mesaj a postat pe rețelele de socializare?

- O mai țineți minte pe Irina Onescu de la Chefi la Cuțite? Tanara a fost una dintre cele mai respectate concurente datorita prieteniei frumoase pe care a avut-o cu toata lumea. Dar daca va intrebați ce face acum fosta concurenta a lui chef Sorin Bontea, ei bine, va spune noi in continuare.

- Una dintre cele mai apreciate concurente din sezonul 8 al competiției ”Chefi la cuțite”, Claudia Radu, le-a dat o veste minunata fanilor ei. Tanara face foarte multe schimbari pozitive in viața ei, iar acum a decis sa faca ceva ce avea in plan de foarte mulți ani.

- Like Creața nici bine nu a nascut pentru prima data și deja se viseaza, din nou, insarcinata. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a marturisit cați copii iși dorește pe viitor, iar raspunsul i-a lasat masca pe toți.

- Nu este un secret faptul ca Like Creața este insarcinata. Ceea ce știu insa mulți este cum arata tatal copilului. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite le-a satisfacut insa aceasta curiozitate internauților, impartașindu-le imagini romantice cu partenerul ei.

- Inca puțin și devine mamica cu acte-n regula! Like Creața de la Chefi la cuțite le-a spus fanilor cand va naște! Fosta concurenta s-a fotografiat cu burtica de gravida langa brad! Imagini de colecție cu viitoarea mamica.