- In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Sanatatii organizeaza luni, 21 octombrie 2019, ora 11.00, la sediul Ministerului Sanatatii, sala de consiliu, etaj 2, sedinta publica de dezbatere a proiectului de Ordin privind…

- Partida dintre România și Norvegia s-a disputat într-o atmosfera superba creata de cei aproape 30.000 de copii și însoțitori. Jurnaliștii norvegieni de la Dagsavisen au scos în evidența zgomotul asurzitor de pe Arena Naționala, precizând ca naționala lor a fost întâmpinata…

- "Nu știu cu ce intenții a venit, dar știu ce intenții și le-a finalizat. Am o intrebare: Nu este Olanda țara care se opune intrarii Romaniei in spațiul Schengen? Dar ei sunt in spațiul Schengen. Nu știu daca mașina inchiriata de olandez a fost data la spalat sau curațat dupa ce a inapoiata, dar avem…

- O noua disparitie urmata de crima a socat din nou Romania in acesta seara. La circa doua luni de la tragedia de la Caracal, o fetita de 11 ani din comuna damboviteana Gura Sutii a disparut vineri,20 septembrie 2019 si a fost cautata mai bine de 48 de ore pentru a fi gasita in cele […]

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, iși boteaza, astazi, fetița. Eva Maria va fi creștinata va fi botezata la Manastirea Casin de langa Arcul de Triumf. Conform declarațiilor facute de fostul ministru, fetița va avea doua perechi de nași, una din partea mamei și alta din partea tatalui, Adrian…

- Intrunit in sedinte publice in zilele de 10 si 12.09.2019, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate pentru emisiuni de stiri si dezbateri difuzate de posturi centrale de televiziune in lunile iunie si iulie 2019, referitoare la…

- Șeful Comisiei de control al SIE, deputatul Mihai Weber, susține ca, in cazul in care in Parlament inițiativa desființarii pensiilor speciale va fi amanata, Guvernul ar trebui sa ia in calcul promovarea acestui act normativ printr-o ordonanța de urgența.„Am susținut necesitatea desființarii…

- O fetita in varsta de 10 luni a fost descoperita de politistii de frontiera ascunsa sub fusta mamei sale, intre banchetele unui autoturism, cu intentia de a fi trecuta ilegal frontiera romano-maghiara. Potrivit unui comunicat al IGPF transmis, miercuri, AGERPRES, in cursul zilei de marti,…