- Andrew Tate a anunțat ca ca o vrajitoare ii ține spatele și cat este in arest.Georgiana Naghel, potrivit spuselor fostului sportiv, are puteri supranaturale transmise din mama in fiica””O vrajitoare lucreaza pentru mine. Singurul copil al unui singur copil. Mama ei a fost o vrajitoare. Bunica ei, de…

- Ei restricționeaza numarul de litere pe care pot sa le scriu. Incearca sa-mi rupa conexiunea cu lumea exterioara. Sunt multe de invațat din interiorul unei celule de inchisoare. Sfaturi și trucuri pe care le-am invațat de la cei vechi și de la vizitatorii frecvenți ai inchisorii. Pe masura ce lumea…

- „Primul meu mail din inchisoare. Va voi trimite zilnic lecțiile din inchisoare, unde am ajuns pe nedrept. Ei incearca sa ma distruga, m-au aruncat intr-o celula fara lumina.Gandacii și alte insecte sunt singurii mei prieteni pe timpul nopții. Cand gardienii ma duc și ma preiau din sala de judecata,…

- Controversele se țin lanț de frații Tate. Dupa ce duminica a fost anunțata transportarea la spital, din arest, pentru un consult medical, Andrew a postat pe Twitter și a ținut sa precizeze ca "a fost atacat de Matrix".

- Andrew Tate, reținut de procurorii DIICOT pentru trafic de persoane și viol, este susținut de reprezentanții forțelor de ocupație din Afganistan. O jurnalista ar fi discutat cu ei despre aceasta tema și a postat ulterior un mesaj controversat pe Twitter.

- Dupa ce s-au trezit cu mascații la vila de lux, Andrew Tate nu a ratat momentul și a distribuit in mediul online mai multe mesaje, multe dintre ele cu un ințeles subtil. Intr-o postare devenita virala pe Twitter, Andrew Tate nu a ezitat sa iși afirme „puterea”, chiar daca a fost reținut de oamenii legii.

- In timp ce Andrew Tate era in arest preventiv pentru 30 de zile , fiind acuzat de trafic de persoane și viol, pe contul sau de Twitter a aparut sambata, 31 decembrie, un mesaj neclar ca sens, conform caruia cel poreclit „Cobra” susținea ca „nebunia elitei conducatoare este acum expusa la nivel mondial”.…

- Miliardarul Elon Musk a postat un mesaj cu subințeles pe Twitter in care pare sa iși fi exprimat susținerea pentru milionarul Andrew Tate dupa reținerea acestuia in Romania, sub acuzațiile de trafic de persoane și viol.