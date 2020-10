Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul 1 este cel mai bogat sector din București. Bugetul il depașește pe cel al multor județe din țara și, din acest motiv, batalia politica este foarte dura. La fel a fost și in anul 2016, cand aceiași combatanți, Dan Tudorache și Clotilde Armand, au luptat pana in ultima clipa pentru primarie.…

- Alianta USR-PLUS Braila acuza ca rezultatul votului pentru Consiliul Local Municipal (CLM) a fost viciat si cere renumararea voturilor, pe motiv ca intr-o sectie de votare din municipiul Braila procesul verbal incheiat in urma numararii voturilor ar fi fost falsificat. Pozitia Aliantei USR-PLUS Braila…

- Primarul in funcție al Sectorului 5, Daniel Florea, care a pierdut alegerile din 27 septembrie, spune ca a caștigat alegerile „la o diferența semnificativa de voturi” și ca este necesara renumararea voturilor pentru intregul București. El a mai spus ca vrea ca primarii PSD sa „acționeze unitar” pentru…

- Vlad Voiculescu, copresedintele USR PLUS Bucuresti, sustine ca Biroul Electoral Central a respins, miercuri, sesizarea formulata de PSD Sector 1 Bucuresti privind renumararea voturilor la alegerile locale in acest sector. "Contestatia domnului Tudorache a fost respinsa in BEC. Victoria lui Clotilde…

- Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a respins miercuri ideea unei renumarari a voturilor de la Sectorul 1, subliniind ca situatia de acolo nu se incadreaza in cazurile prevazute de lege in acest sens. "Dincolo de declaratiile politice ale domnului Ciolacu si ale celorlalti lideri PSD, intelegem disperarea…

- Candidatul PSD la Primaria Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, cere renumararea voturilor, asta dupa ce au aparut discrepanțe intre procesele verbale incheiate in secțiile de votare și datele ajunse la Autoritatea Electorala Permanenta.Citește și: HARTA primarilor municipiilor resedinta de…

- Alegerile locale par a fi o epopee fara sfarșit. Dupa scandalul de proporții din București, acum bubuie un scandal și la Prahova, acolo unde ”Alianța pentru Prahova” formata din PSD, Pro Romania și PPUSL contesta rezultatul alegerilor și arata ca este o diferența intre procesele verbale care au plecat…

- Primarul general ales, Nicusor Dan, a declarat ca este alaturi de colegii sai din PNL si USR PLUS care solicita renumararea voturilor acolo unde exista suspiciuni de frauda."Asa cum am spus in seara alegerilor, toate voturile trebuie corect numarate, astfel incat rezultatele oficiale sa reflecte…