Ce nu va învăța niciodată copilul la școală? Din clasa intii orice copil incepe sa invețe formule fara sfirșit, reguli, și excepții la la diferite materii — de la matematica la biologie. El invața totul despre cum sa memoreze informațiile fara sa o ințeleaga și sa aleaga raspunsurile corecte in teste la intimplare. Și singurul lucru pe care nu-l va invața este abilitațile care il vor ajuta la virsta adulta… Continuare: ecology.md Citeste articolul mai departe pe noi.md…

