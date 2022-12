Stiri pe aceeasi tema

- Mai este puțin pana cand lumea intreaga va sarbatori trecerea in noul an, iar gospodinele fac deja ultimele pregatiri pentru masa de Revelion. Multe dintre ele vor sa respecte tradiția pentru a avea un an nou mai bun și de aceea au grija sa nu le lipseasca anumite alimente de pe masa.

- Romanii știu ca de pe masa de Revelion 2023 nu trebuie sa lipseasca peștele. Iata care este motivul pentru care acest preparat trebuie consumat in seara dintre ani, dar și ce alimente sunt interzise.

- Zilele acestea vorbim intens de preparatele tradiționale de Craciun și Revelion. Așa cum scriam recent, unul din aceste preparate sunt și sarmalele. Deși rețeta este una simpla, exista riscul sa nu iți iasa ca la mama acasa. Aici intervenim noi cu ingredientul care nu are voie sa lipseasca din sarmale.…

- Cele cinci alimente care nu trebuie sa lipseasca de pe masa de Craciun. Aduc noroc și prosperitate. Daca vrei sa te bucuri de noroc și prosperitate in noul an, atunci de pe masa de Craciun nu trebuie sa lipseasca aceste cinci alimente. Cele cinci alimente care nu trebuie sa lipseasca de pe masa de Craciun.…

- Masa de Craciun și de Revelion e plina de bunatați tradiționale. Cei de la Gelateria Aniela vin insa cu o provocare. Piesa de rezistența a meselor festive de iarna sa fie inghețata! Poate fi aleasa in forma de trufe, pe un platou, sau un tort delicios cu gust de cheesecake! Sarmale, cozonaci, piftii…

- Sarbatorile de iarna sunt din ce in ce mai aproape și deja pe rafturile magazinelor au aparut elemente și decorațiuni care ne vor transforma casele in acel spațiu confortabil, festiv și primitor. Pe langa toate elementele de decor din casa ta, pe care alegi sa le folosești in crearea acestei atmosfere…

- Tot ce trebuie sa faceți este sa consumați, inainte de culcare, trei fructe – smochina uscata, caisa uscata și cinci prune uscate.Conform specialiștilor in medicina naturopata, aceste fructe nu doar ca sporește regenerarea țesuturilor care face legatura intre discurile intervertebrale ale coloanei vertebrale,…

- Iarna, cand fructele și legumele proaspete nu se mai gasesc cu atata ușurința, iar cele din magazine nu sunt tocmai cele mai gustoase, este bine sa știi ce alimente sa consumi pentru a te bucura din plin de nutrienții necesari.Ce alimente sa consumi iarnaAtunci cand temperaturile scad și corpurile noastre…