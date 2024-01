Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 ianuarie, credincioșii ortodocși il praznuiesc pe Sfantul Vasile cel Mare. Tot in aceasta zi sunt sarbatorite și persoanele care ii poarta numele. Pe cați romani ii cheama astfel, ce inseamna acest nume și cu ce trasaturi de personalitate ar fi asociat. Tot ce trebuie sa știi despre numele Vasile.…

- Pe 1 ianuarie, prima zi din Noul An, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat „pazitor de duhuri rele”. In aceasta zi, potrivit tradiției, e bine sa versi vin pe masa,…

- Peste 500.000 de romani poarta numele Sfantului Vasile, sarbatorit luni, 1 ianuarie. Potrivit datelor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cei mai mulți romani sarbatoriți pe 1 ianuarie poarta numele Vasile, 413.983. Alți 20.208 se numesc Vasilica, in timp ce alte cateva sute au nume derivate:…

- Se spune ca daca prima persoana care intra in casa, dupa ora 24 a noului an, este barbat, atunci vei avea un an plin de noroc, in schimb, daca femeia intra prima in casa, Anul Nou va fi plin de ghinion. In ultima zi din an, dar si in prima zi a Anului Nou, este bine sa nu aruncam nimic din casa – nici…

- F.T. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, elevi din cadrul Școlii Gimnaziale “Sfantul Vasile” din Ploiești au fost oaspeții pompierilor prahoveni, activitatea facand parte din programul «Școala Altfel». “Cu zambete largi pe fețe și ochi stralucitori de…

- REȘIȚA – La implinirea a 83 de ani, protoiereul Vasile Petrica a fost sarbatorit la muzeul reșițean. In cadrul evenimentului, a fost lansat volumul „In honorem prot. conf. univ. dr. Vasile Petrica”, aparut prin stradania editorului Gheorghe Jurma! In opinia filologului Ada Cruceanu, cartea este una…