Stiri pe aceeasi tema

- Daca norocul a fost, pana acum, prezent in mai toate momentele importante din viata ta, atunci s-ar putea sa te fi nascut sub un semn divin. Specialistii sustin ca totul este scris chiar in palmele noastre si ca tot ceea ce trebuie sa facem este sa stim sa citim liniile destinului

- Liderii statelor europene care se vor reuni, duminica, intr-un mini-summit la Bruxelles se vor angaja sa intensifice eforturile pentru reducerea migratiei ilegale in Uniunea Europeana si restrictionarea circulatiei solicitantilor de azil, se arata in proiectul declaratiei comune trimis miercuri capitalelor…

- 'Nu spun ca nu se va obtine nimic din ceea ce vrea', a afirmat Angela Merkel la televiziunea germana, mentionand ca presedintele francez a facut propuneri 'despre care stie de multa vreme ca nu sunt cele bune, in opinia mea'. Cancelarul german a insistat in special asupra ideii lui Macron 'de a se…

- Uleiul de masline, mierea, sau pestele sunt unele dintre cele mai intalnite alimente contrafacute, acest fenomen trebuind sa fie ingrijorator atat pentru producatori, cat si pentru guvern sau consumatori, conform specialiștilor in Alimentație.

- Un eveniment tragic putea avea loc cu zece minute inainte de finalul primei reprize a meciului Sepsi - ACS Poli. The post Clipe de groaza in Sepsi – ACS Poli! S-a lasat linistea pret de cateva minute, iar oamenii de pe stadion si-au pus mainile in cap. Timișoreanul Haruț a ramas nemișcat… appeared first…

- Rusia și China vor organiza impreuna exerciții navale in Marea Galbena, sub denumirea Joint Sea 2018, in apropierea orașului portuar Qingdao din provincia Shandong aflata in estul Chinei, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului Chinez al Apararii, colonelul Wu Qiang.