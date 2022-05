Stiri pe aceeasi tema

- Atenționare privind oferte false de vacanțe. Ce date trebuie sa conțina pachetele de servicii turistice Se apropie sezonul concediilor și autoritațile atrag atenția asupra ofertelor false de vacanțe. Sunt cazuri in care escrocii cloneaza site-uri turistice oficiale. Escrocii incearca sa atraga atenția…

- Numrul total de locuri vacante comunicat de angajatori 435 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiiagent hidrotehnicfara vechime studii generale curs agent hidrotehnicAN APELE ROMANE ABA BUZAU IALOMITA SGA BRAILAStr. Gradinii Publice nr. 6 Et. 4telfax. 023...

- Cu toții știm ca organizarea nunții trebuie planificata din timp pana la cel mai mic detaliu. Chiar și așa, noaptea nunții poate fi ușor de trecut cu vederea. Pentru a evita sa lași totul pe ultimul moment, iata cateva sfaturi care sa te ajute sa impachetezi și sa te pregatești pentru asta. Roaga o…

- Președinția Republicii Moldova este in cautare de angajați. Instituția anunța patru funcții vacante Consultant principal in Secția protocol a Direcției relații externe și protocol, Consultant principal in Direcția informare și comunicare cu mass-media, Secretar general adjunct, Șef al Direcției petiții…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 482 de posturi vacante, din care 21 pentru absolvenții de studii superioare și 313 pentru persoanele calificate in diverse meserii. Pentru muncitori necalificati…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 36.507 de locuri de munca la nivel national. Daca ești in cautarea unui job, poți opta și pentru unul din campania Tion.

- Centrul de Pregatire, Odihna si Recuperare ndash; Complexul "Flamingo", Eforie Sud, judetul Constanta, unitate in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata, a functiilor contractuale, de executie, temporar vacante,…

- AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de munca disponibile, la data de 8 martie 2022, pe raza orașului TEIUȘ. Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la…