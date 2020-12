Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu tuna și fulgera pe rețelele de socializare! Dupa ce a dat de pamant cu Anda Adam, criticand-o pentru forma sanilor sai, soția lui Alex Ashraf a atacat-o din nou, de aceasta data din alt motiv. Iata ce i-a transmis „Querida” cantareței!

- Oana Zavoranu a explodat! Daca pana acum le-a luat la rost pe influencerițele din Romania, acum, ”Querida” a trecut la categoria artiste! Focoasa bruneta le face urate pe Inna, Margherita de la Clejani și Ruby! Zavo este tare revoltata pe modul in care aratau vedetele inainte de se ”tuna”!

- Oana Zavoranu a luat in vizor o alta vedeta din Romania! Dupa ce le-a adus diverse critici multora, printre care Pepe, Raluca, Oana Roman, Cristina Ich, Andreea Banica, „Querida” a trecut-o pe „lista” și pe... Andreea Mantea. Iata cum a numit-o actrița pe focoasa bruneta!

- Oana Zavoranu a inceput atacul la adresa vedetelor din showbiz. Dupa ce s-a luat de Pepe, Raluca Pastrama, Oana Roman și Cristina Ich, acum diva a luat-o la rost și pe Andreea Marin. ”Querida” i-a adresat cuvinte dure ”Zanei surprizelor”.

- Pepe divorțeaza din nou! Artistul a anunțat public ca el și soția lui, Raluca, nu mai formeaza un cuplu și ca vor urma drumuri diferite in viața. La fel de șocanta a fost și desparțirea de Oana Zavoranu, insa atunci, separarea a avut loc cu mare scandal, spre deosebire de prezent, cand decizia desparțirii…

- O betoniera s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe DJ 593, in localitatea Peciu Nou, astazi, inaintea pranzului. Șoferul autobetonierei a ramas incarcerat. Victima (șoferul betonierei) a fost extrasa de catre echipajele de descarcerare și predata in stare de conștiența echipajului SMURD care a…