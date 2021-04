Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Brigitte Sfat și Florin Pastrama au declarat ca vor sa se mute in Dubai, acum a venit randul unei alte celebre artistei sa faca anunțul conform caruia pleaca definitiv din Romania. Care este motivul pentru care cantareața iși parasește meleagurile natale. Cine este cantareața care pleaca din…

- Anunț ingrozitor pentru Florin Pastrama! Soțul lui Brigitte Sfat este daramat complet și nu știe ce sa mai faca. Lovitura pe care a primit-o de curand l-a pus la pamant, iar verișorul Ralucai Pastrama ar putea pierde toata averea. Ce a pațit soțul lui Brigitte. Vestea care l-a daramat complet pe Florin…

- Alexandru Ion Țiriac, fiul lui Ion Țiriac, i-a raspuns lui Alexix Ohanian, soțul Serenei Williams (39 de ani, 11 WTA). Intr-un interviu acordat la finalul anului 2020, Ion Țiriac a despre Serena Williams:„Daca ar avea puțina decența s-ar retrage!”.Dupa victoria obținuta de Serena impotriva Simonei…

- Florin Pastrama și-a ieșit din minți. Soțul lui Brigitte a facut o criza de gelozie din cauza carismaticului Jador. Ce i-a facut artistul brunetei si care a fost motivul geloziei. Brigitte si Florin Pastrama au fost invitați in cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, unde a povestit care a fost motivul…

- Brigitte Pastrama a capatat proporții considerabile in ultima perioada, iar fanii au inceput sa iși puna intrebari serioase. Pana și bruneta a avut dubii in privința kilogramelor sale in plus, iar Florin Pastrama deja incepuse sa iși faca ganduri de...parinte.

- Brigitte Pastrama nu mai arata cum știai dupa ce s-a lasat din nou pe mainile estetician. De aceasta data, vedeta este de nerecunoscut pana și pentru Florin Pastrama, soțul ei, care a fost șocat de rezultat. Brigitte Sfat și-a șocat propriul soț Astfel, Brigitte Pastrama a ales celebra intervenție,…

- Brigitte Pastrama e de nerecunoscut dupa ce, la finalul lui 2020, a apelat la o noua intervenție estetica. Soția lui Florin Pastrama și-a marit buzele. Brigitte Pastrama a recunoscut, de-a lungul timpului, ca are multe intervenții estetice, in jur de 20. Iata ca soția lui Florin Pastrama a apelat din…