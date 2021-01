Ne-am gandit ca n-ar fi rau sa facem o retrospectiva a fiecarei saptamani, sa nu uitam prea repede ce decizii iau cei care ne conduc, ce ușor merge treaba din varful pixului cand are politicianul un interes și cum nu se mișca același pix cand e vorba de interesul nostru, al comunitații. Saptamana care s-a incheiat a adancit mai tare prapastia dintre omul politic (care, vom vedea, odata ajuns in funcție uita de electoratoratul caruia ii promitea recent totul, el are dupa alegeri doar obligații politice și atat) și cei care le-au dat votul pentru a ajunge in funcțiile din care au promis ca le vor…