- La doi pași de centrul orașului Curtea de Argeș se afla Casa Goanga, o casa cu o arhitectura speciala, unde a trait Florian Ștefanescu-Goanga, fost rector la Universitatea din Cluj, membru al Academiei Romane, creatorul primului Institut de psihologie experimentala din Romania

- Ediția din 2023 a competiției cicliste Turul Romaniei va fi reprogramata pentru anul 2024, a anunțat Federația Romana de Ciclism, joi, 28 septembrie, potrivit Agerpres.Potrivit federației, competiția de anul acesta a fost amanata și reprogramata pentru 2024 „din motive independente de organizatori si…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, joi seara, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a anulat raportul ANI care retinea ca este incompatibil si in conflict de interese ca orice acuzatie ar trebui verificata foarte bine, inainte de a fi aruncata in spatiul public. Nicusor Dan a precizat…

- Ministrul Transporturilor a declarat ca, pana la finalul anului 2024, Romania va avea cel puțin 250 de kilometri de autostrada și drumuri expres date in folosința. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a afirmat ca, pana la finalul anului 2024, vor fi dati in folosinta 250 de kilometri de autostrada…

- Sapte jucatori romani de tenis au obtinut victorii, miercuri, in prima runda a turneului ITF de la Curtea de Arges, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari.Cezar Cretu (principalul favorit), Gabi Adrian Boitan (2), Radu Mihai Papoe (4), Dan Alexandru Tomescu (5), Calin Manda, Dragos Nicolae Cazacu…

- Un grav accident rutier a avut loc, azi dimineața, in comuna Calnic, Gorj, in urma caruia o femeie și un copil au fost raniți. Un tanar de 19 ani, din Curtea de Argeș, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Pieptani, din direcția Targu Jiu-Motru, nu s-ar fi asigurat corespunzator la efectuarea manevrei…

- Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a facut precizari despre situația persoanelor condamnate penal care se sustrag executarii pedepsei in Romania, in contextul predarii in Romania a fostului ministru Darius Valcov de catre Curtea de Apel din Napoli. Detalii, AICI. Fostul ministru are dosar penal pentru…

- A treia zi a Festivalului Internațional de Folclor „Carpați”, editia a 37-a, a avut loc, marți, in orașul Topoloveni! Astazi, la Costești, iar maine, in incheiere, la Curtea de Argeș. Marți, gazdele evenimentului, președintele Consiliului Județean Ion Minzina, vicepreședintele Adrian Dumitru Bughiu…