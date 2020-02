Pana in acest moment au fost confirmate cu coronavirus 80.248 ,de persoane, dintre care 77.659 in China, 893 in Coreea de Sud, 691 blocati pe vase de croaziera sau alte ambarcatiuni, 229 in Italia, 160 in Japonia, 90 in Singapore, 81 in Hong Kong, 61 in Iran, 53 in Statele Unite ale Americii, 35 in Thailanda, 30 in Taiwan, 22 in Australia, 22 in Malaysia, 16 in Germania, 16 in Vietnam, 13 in Emiratele Unite ale Arabe, 13 in Marea Britanie, 12 in Franta, 11 in Canada, 10 in Macau, 5 in Kuwait, 3 in Spania, Philipinne si India, 2 in Bahrain, Rusia si Oman si cate un caz in Aghanistan, Nepal,…