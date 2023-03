Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central Joonas Tamm (31 de ani) nu va face parte din lotul lui FCSB pentru meciul cu CS Universitatea Craiova, debutul din play-off-ul SuperLigii. Primul derby al play-off-ului se joaca sambata, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a dezvaluit…

- FCSB si Universitatea Craiova se intalnesc sambata, de la ora 20.00, pe Arena Nationala, in prima etapa a play-off-ului din Superliga. Disputa se anunta extrem de disputata datorita orgoliilor dintre cele doua combatante, dar si dorintei de a porni cu dreptul in minicampionatul ce va decide campioana…

- Ilie Dumitrescu l-a laudat pe Gigi Becali dupa FCSB – Sepsi 1-0. „Mister” considera ca patronul roș-albaștrilor a fost inspirat cand a ordonat schimbarile pe parcursul meciului de pe Arena Naționala. Echipa antrenata de Mihai Pintilii a efectuat 3 modificari in duelul cu Sepsi. Ovidiu Popescu, David…

- Andrea Compagno risca sa rateze derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, din etapa a 26-a din Liga 1. Atacantul italian al vicecampioanei a incasat o lovitura in genunchi in timpul antrenamentului de vineri și are șanse mici sa joace in duelul de pe Arena Naționala. Vestea a fost oferita chiar de Mihai…

- Roș-albaștrii primesc vizita “Leilor” din Banie in acest final de saptamana, intr-un moment in care lupta la titlu poate lua orice turnura. Ne-am antrenat intens pe Betano pentru Derby-ul echipelor pe care le susținem și am pregatit pentru fanii ambelor formații modalitați inedite a se bucura la Cote…

- Gica Craioveanu, fost jucator al Universitații Craiova, acum director de imagine, spera ca oltenii lui sa profite de fragilitatea defensiva a FCSB-ului și sa plece de pe Arena Naționala cu toate punctele. FCSB - CS Universitatea Craiova, din runda cu numarul 26 de Liga 1, se joaca duminica, de la ora…

- Gata, „cazul Pintilii” a ajuns pe masa Comisiei de Disciplina din cadrul Federației. Școala de Antrenori, condusa de Lucian Burchel, s-a sesizat in cazul antrenorului de la FCSB, un posibil verdict fiind așteptat luni, 23 ianuarie. Situația ambigua a lui Mihai Pintilii de la FCSB, cap de afiș in presa…

- Marius Croitoru, antrenorul lui FC Argeș, și-a facut apariția pe Arena Naționala la duelul de luni seara dintre FCSB și FC Botoșani, incheiat 1-0. Tehnicianul se afla in grațiile ambelor cluburi, insa o noua experiența in Superliga e exclusa in acest sezon. Croitoru este din octombrie antrenorul celor…