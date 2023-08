Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a pus in vanzare biletele pentru meciul cu Poli Iași, din etapa a 6-a din SuperLiga. Partida se va juca pe Arena Naționala. FCSB - Poli Iași are loc duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, prima Sport 1 și Digi Sport 1 FCSB revine pe Arena Naționala,…

- In etapa #5 a venit prima victorie din acest sezon pentru Dinamo in Liga 1, 1-0 cu Botoșani. Reușita a fost de fapt un autogol al portarului Razvan Ducan, la faza creata de omul meciului, Dennis Politic. Dupa ce Dinamo a inscris, a urmat o explozie de bucurie in teren și in tribune, iar la finalul meciului…

- FCSB - Nordsjaelland, de joi seara, din turul 3 in Conference League nu se va disputa pe stadionul Steaua. Cel mai probabil, disputa va fi gazduita de arena Arcul de Triumf, pentru ca și Arena Naționala e indisponibila, dupa ce a gazduit doua concerte in luna iulie și i s-a inlocuit suprafața de joc.…

- FCSB a invins Dinamo cu 2-1, in etapa #2 din Superliga. Reușitele le-au aparținut lui Coman (30) și Olaru (35), respectiv Gregorio (83). Iata cateva detalii de la partida jucata pe stadionul „Arcul de Triumf”, in fața a 6.100 de spectatori: 1. Ahmed Bani s-a accidentat in prima repriza, la un duel…

- Din cauza condițiilor de pe „Arcul de Triumf”, Derby de Romania va fi transmis cu doar 9 camere de luat vederi, cu șapte mai puține decat ar fi fost produs daca FCSB - Dinamo s-ar fi disputat pe Arena Naționala sau pe stadionul Steaua. FCSB - Dinamo va avea loc astazi, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.RO…

- Dupa un an de pauza in Superliga, FCSB - Dinamo, meciul cu cel mai mare impact din istoria fotbalului romanesc, revine cu un nou episod # Partida e programata sambata, 22 iulie, de la 21:30, live pe GSP.ro, iar derby-ul se va juca pe stadionul „Arcul de Triumf” din București # GSP.RO va prezinta toate…

- Stadionul „Eugen Popescu” din Targoviște a fost omologat pentru SuperLiga și poate gazdui partide din primul eșalon in sezonul 2023-2024. Astfel, daca „Arcul de Triumf” și Ghencea nu vor fi disponibile, Dinamo și FCSB vor juca la Targoviște, singura lor varianta disponibila. Arena Naționala este blocata…

- Deși intre 15 iulie și 15 august nu va putea evolua pe Arena Naționala, blocata din cauza concertelor și chiar daca Gigi Becali anunțase ca echipa va pleca la Targoviște, șefii vicecampioanei au informat și FRF, dar și UEFA, ca vor juca pe Arcul de Triumf, insa vor continua demersurile pentru a putea…