Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman a atras atenția cu mai recenta fotografie postata pe Instagram. Tanarul actor apare alaturi de fosta lui iubita, de Cristina Ciobanașu, dar și de Oana Moșneagu, actuala iubita. In luna ianuarie a acestui an, Vlad Gherman a confirmat relația cu actrița Oana Moșneagu. De o buna perioada de…

- Romanița Iovan a venit cu detalii din trecutul lui Irinel Columbeanu. Celebrul designer a adus in prim-plan amanunte pe care foarte puțini le știau despre fostul milionar. Femeia a subliniatin cadrul unei emisiuni ca dragostea nu are bariere, varsta, nu ține de fizic sau de conturile din banca. Ce a…

- Dupa doua decenii in care s-a aflat in lumina reflectoarelor, Brianna Caradja a decis sa se retraga din lumea mondena in urma cu cațiva ani. Prințesa spune ca s-a retras de voie buna pentru ca nu se mai regasea.

- O fetița a fost rapita de pe o strada din Capitala, alaturi de mama ei. Agresorul a incercat chiar sa fuga cu o mașina, dar a fost prins. El este fostul iubit al femeii și ar fi facut totul din gelozie.

- Cursa nebuna in București, incheiata cu cinci mașini lovite și salvarea victimelor unei rapiri. Un bucureștean și-a rapit fosta iubita și fiica din mașina actualului concubin al femeii, pe care l-a forțat sa faca un accident rutier. Individul a fost arestat pentru 30 de zile, iar femeia a primit ordin…

- Un barbat din București a fost arestat preventiv, sambata, dupa ce și-a rapit fosta concubina și fiica și a amenințat ca il va omori pe actualul iubit al femeii. Un barbat a sunat sambata dimineața la 112 și a anunțat ca mașina sa a fost lovita de un alt autoturism, dar și ca șoferul a parasit locul…

- Un barbat din București, angajat ca voluntar la o unitate militara a MApN, pe functia de pompier, și-a rapit fosta iubita, a violat-o și a pus-o sa scrie un bilet de adio, sub amenințarea unui cuțit. Individul a fost retinut si ulterior arestat preventiv pentru mai multe infractiuni. Potrivit unor surse,…

- Un cadru MApN din București a recurs la un gest la care nimeni nu s-ar fi așteptat. A stat, in secret, timp de trei zile și trei nopți, chiar in podul casei femeii. A urmarit-o pas cu pas și, cand a ramas singura acasa, a agresat-o, batjocorit-o și chiar a obligat-o sa scrie un bilețel de adio.