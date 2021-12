​Comisia Europeana nu recomanda renegocierea PNRR, motivul fiind ca intr-un astfel de caz trebuie parcursa toata procedura de aprobare care s-a derulat in faza inițiala. Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a precizat ca renegocierea poate fi facuta in situații excepționale și numai din motive obiective din cauza carora nu pot fi atinse țintele din plan. […] The post CE nu recomanda renegocierea PNRR: Trebuie parcursa din nou toata procedura de aprobare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .