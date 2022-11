Ce nu mănâncă Mădălina Ghenea Ce nu mananca Madalina Ghenea? Madalina Ghenea a dezvaluit recent cum reușește sa se mențina in forma. Are o disciplina alimentara de la care nu se abate și un stil de viața la fel. Totodata a renunțat la ceva anume. Madalina are cateva trucuri care o ajuta sa se mențina in forma, la cei 35 de ani. Sportul face parte din viața ei și datorita lui iși menține musculatura tonifiata. Și in ceea ce privește alimentația Madalina Ghenea are o disciplina de fier. Actrița nu consuma anumite alimente, printre care carne de pui și produse care conțin faina alba. De asemenea, nu face excese in ceea ce privește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

