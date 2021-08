Ce nu mai sunt nevoiți să facă minorii la intrarea pe stadioane FRF a schimbat zilele trecute protocolul medical in ședința Comitetului de Urgența. Cea mai importanta modificare: minorii sunt exceptați de-acum de la regula testarii. Pe stadioane au acces persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Totodata, e cei care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore pot intra fara probleme la evenimentele de pe stadioane. Minorii nu mai sunt nevoiți de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a schimbat protocolul medical in ședința Comitetului de Urgența. Cea mai importanta modificare: minorii sunt exceptați de-acum de la regula testarii. Schimbarea este una utila si pentru copiii si juniorii cluburilor sportive, care vor putea participa la competitii fara…

- Din 1 august 2021 intra in vigoare noi masuri de relaxare pentru organizarea și desfașurarea unor evenimente sau activitați economice, conform deciziei Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Masurile vizeaza evenimentele cultural-artistice, festivalurile, nunțile, botezurile, conferințele…

- Noi masuri de relaxare pentru organizarea și desfașurarea unor evenimente sau activitați economice au fost adoptate de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) și care vor intra in vigoare de pe 1 august. Masurile vizeaza evenimentele cultural-artistice, festivalurile, nunțile, botezurile,…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus din Turcia a urcat duminica la 14.230, un numar triplu fata de acum trei saptamani si cel mai ridicat nivel atins dupa prima jumatate a lunii mai arata datele ministerului sanatatii din Turcia, informeaza News.ro , care preia Reuters. Cel mai recent bilanț COVID…

- Starea de alerta este prelungita in Romania, cu 30 de zile, incepand de sambata, de la miezul noptii. Odata cu noua HG adoptata de Guvern intra in vigoare o serie de relaxari ale masurilor anti-COVID. Intre masuri se regaseste posibilitatea organizarii de evenimente private – nunti, botezuri – in localitatile…

- Numarul de persoane care pot participa la nunti si botezuri a fost majorat, incepand de sambata, la maxim 200 in interior, potrivit unei hotarari a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) de vineri. “Se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri), fara a…

- ”Se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri), fara a se limita la acestea, in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, cu un numar de participanti de maximum 200 de persoane in interior si cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare…

- Meciul de duminica, 23 mai, dintre CSM Sighet și Progresul Șomcuta Mare va fi primul meci din Maramureș cu spectatori dupa un an și jumatate , timp in care stadioanele au fost goale din cauza pandemiei de coronavirus. La meciul de pe stadionul din Sighet pot asista 1250 persoane, care reprezinta 25%…