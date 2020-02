Ce NU isi doresc angajatii la locul de munca - un "ocean" de spatii uniforme, unde ideile mor din start

Stiri pe aceeasi tema

- Din luna martie, compania Jonckers va inlatura limitarea zilelor libere pentru angajații din Belgia, astfel incat fiecare dintre cei 172 de angajați ai firmei iși pot lua zile de concediu cu plata dupa cum doresc, potrivit startupcafe.ro.Fiecare angajat va fi obligat sa-și ia 20 de zile de concediu…

- Relocarea angajatilor din zonele cu somaj mare catre zonele cu unitati de productie pare solutia ideala pentru intalnirea cererei cu oferta pe piata fortei de munca. Insa neseriozitatea muncitorilor incurca socotelile angajatorilor, care raman cu mai...

- Reuniune de urgenta a celor mai importanti membri ai familiei regale britanice! Regina Elisabeta a II-a i-a convocat pentru a discuta despre prințul Harry și soția lui, Meghan, dupa anunțul șocant ca cei doi se retrag parțial din activitațile Casei Regale, se muta peste Ocean și

- Andreea Marin nu a ascuns faptul ca iși dorește al doilea copil și este optimista ca visul ei se va concretiza in viitorul apropiat. Fosta prezentatoare TV nu ia in calcul, momentan, varianta de a adopta.Fosta Zana a Surprizelor traiește de mai bine de trei ani o frumoasa poveste de dragoste cu Adrian…

- Peste o treime (37%) dintre cei care isi cauta un loc de munca ar fi dispusi sa renunte la o parte din salariu pentru sansa de a invata noi abilitati, in timp ce jumatate dintre candidati (51%) ar accepta o remuneratie cu 11,7% mai mica daca ar avea, in schimb, un program de munca flexibil, releva studiul…

- Angajatii romani cu cel mai mare scor de fericire la locul de munca sunt cei care lucreaza in industriile creative si media, dar si in domeniul bancar, iar cei mai putin fericiti cu locul lor de munca sunt activi in domenii precum ingineria si industriile de fabricare, dar si in IT, potrivit unui studiu…

- 50% dintre cei care au participat la cel mai recent survey derulat de eJobs Romania au declarat ca au aplicat la cel puțin un job in ultima luna, cu intenția de a-și schimba locul de munca pana la finalul anului. De altfel, anul acesta a fost unul intens in ceea ce privește intențiile de angajare ale…

- Aproape 100 de cadre medicale de la cel mai mare spital din Oltenia au declansat un protest spontan in aceasta dimineata. Este vorba de angajatii Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova care in acesta dimineata au intrerupt lucrul si au iesit in curtea unitatii ca sa protesteze. Oamenii, foarte revoltati,…