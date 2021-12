Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflației va crește pâna în aprilie 2022, alimentata de scumpirile la energie, urmând sa revina în intervalul țintit de Banca Centrala abia la mijlocul anului 2023, (cu o întârziere de trei trimestre fața de prognoza anterioara), arata BNR în Raportul…

- Inflația a crescut, in Romania, cu peste 1.5 % in doar o luna de zile: Majorari semnificative de prețuri Inflația a crescut, in Romania, cu peste 1.5 % in doar o luna de zile: Majorari semnificative de prețuri Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este in…

- Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este in octombrie 7,4%, iar comparativ cu luna octombrie 2020 indicatorul este 7,9%, anunța INS. Prețurile energiei au salturi importante, de 46% la gaze și 24% la energie electrica. Rata medie a preturilor de consum…

- Indicele preturilor de consum (IPC), principalul indicator al inflatiei, a crescut cu 1,5%, interanual, in China, in octombrie, in timp ce indicele preturilor de productie (IPP) a marcat un nou record, de 13,5%, relateaza agentia EFE, citat de agerpres. Datele publicate miercuri de Biroul National…

- Legat de majorarile produselor și serviciilor din ultima perioada, premierul interimar Florin Citu a declarat ca este nevoie de constituirea unui comitet de macrostabilitate avand in vedere ca dinamica preturilor a depasit estimarile Bancii Centrale, dar aceasta decizie apartine guvernatorului BNR.…

- Ca o fi pandemie sau nu, Romania se confrunta de luni bune cu o creștere accelerata a prețurilor. Inflația a urcat luna trecuta la 6,3%. Cu alte cuvinte, toate produsele de baza din coș costa mai mult comparativ cu anul trecut. „Indicele prețurilor de consum e dintre cele mai laborioase ca metoda de…

- Preturile de consum in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu 0,8%. Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 este 6,3%, releva datele facute publice marti de Institutul National de Statistica.Preturile de consum in luna septembrie…

- Indicele pan-european STOXX 600 a recuperat pierderile de pana la 0,6% si a inchis in crestere usoara, de 0,05%. Componenta miniera a indicelui a avansat cu 3%, consemnand cea mai mare crestere din ultimele trei luni, pe fondul avansului preturilor minereului de fier si a carbunelui cocsificabil provocat…