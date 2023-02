Stiri pe aceeasi tema

- Formațiile U Cluj și CS Mioveni au incheiat la egalitate, scor 2-2, partida susținuta vineri, la Mediaș, prima din etapa 25 a Superligii. A fost un joc in care fiecare echipa a caștigat cate o repriza. Argeșenii au deschis scorul rapid, prin Bogdan Rusu (’3), și și-au marit avantajul prin Benchaib (’28…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat programul etapelor 27, 28 și 29 din Superliga. Toate partidele vor fi transmise pe Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport, arata sursa citata, intr-un comunicat de pe site-ul oficial al forului. Programul etapei cu numarul 27 din Superliga Etapa cu numarul 27…

- CS Mioveni a reusit sa smulga un punct in meciul cu Sepsi, dupa ce gruparea din Sf. Gheorghe a condus pana la final. A fost 1-1 in partida sustinuta duminica, la Mioveni, din etapa 24 a Superligii. Covasnenii au deschis scorul rapid, prin Cosmin Matei, dupa un assist al lui Rondon (’9). Argesenii au…

- Nicolae Dica, antrenorul principal de la CS Mioveni, a lansat acuzații incredibile la adresa celor de la U Cluj. Partida U Cluj – CS Mioveni se va disputa la Mediaș, din cauza starii precare in care se afla gazonul de pe „Cluj Arena”. Nicolae Dica, acuzații incredibile la adresa celor de la U Cluj Nicolae…

- Cupa Romaniei a ajuns in faza sferturilor de finala, aceasta fiind prima ediție in care s-a trecut la noul format cu grupe. Odata cu disputarea partidelor din sferturile de finala se trece insa la formatul clasic, cu meciuri eliminatorii. Programul meciurilor din sferturile de finala este urmatorul:…

- Nicolae Dica incepe cu dreptul la gruparea argeșeana. CS Mioveni s-a impus cu scorul de 1-0 in fața celor de la Petrolul Ploiești, in etapa cu numarul 22 din Liga 1, dupa un gol marcat de Bogdan Rusu, cu un șut puternic din interiorul careului. In tur, scorul a fost egal, 0-0. In minutul 40 al partidei,…

- CS Mioveni joaca acasa cu CFR Cluj, in etapa 18 din Liga 1, live pe GSP.ro de la ora 18:00. Meciul este televizat de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! CS Mioveni - CFR Cluj, live de la 18:00 Click AICI pentru statistici! CS Mioveni - CFR Cluj,…