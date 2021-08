Stiri pe aceeasi tema

- Honorius Prigoana este o persoana extrem de discreta in ceea ce privește viața lui personala, dar nu știm cum se face ca paparazzi Spynews.ro il prind de fiecare data pe picior greșit. Fiul celebrului afacerist Silviu Prigoana parca a și uitat de toate regulile de circulație și a dat fuga pana la un…

- Accidentul tragic de duminica de pe E 85, de la Racaciuni, nu s-a petrecut din senin. Polițiștii atrag atenția ca pe “Șoseaua morții” șoferii nu respecta cele mai alementare reguli de circulație. Dovada stau miile de amenzi aplicate in prima jumatate a acestui an. Pe parcursul celor trei zile ale weekend-ului…

- Dan Diaconescu se simte in siguranța doar pe mainile soției, astfel ca a facut-o... „șofer personal”. Fostul prezentator de televiziune nu a luat insa in calcul ca partenera lui de viața nu prea „cunoaște” regulile de circulație. Așadar, in timp ce el se relaxa pe bancheta din spate, ea „și-a facut…

- Ioan Andone știe cand e rost de bogație, astfel ca nu ii pasa daca incurca chiar și circulația pentru a-și atinge obiectivul. Cel puțin, acest lucru au observat paparazzi SpyNews.ro atunci cand l-au vazut pe celebrul antrenor intr-un cartier de lux de langa Capitala in vederea unei investiții cel puțin…

- Dan Petrescu este un expert cand vine vorba de jocurile de pe teren, insa nu la fel putem spune și despre comportmanetul lui din trafic. Cunoscutul antrenor a f[cut un gest necuviincios fața de pietonii aflați in plina deplasare, motiv pentru care nu putem avea cuvinte de lauda pentru acesta.

- Gigi Becali a dat de ințeles ca nu-i pasa nici de moda și nici de lege. La scurta vreme dupa ce și-a luat permisul de conducere inapoi, conform spuselor sale, dupa ce i-a fost suspendat de oamenii legii, latifundiarul din Pipera a profitat din plin de el și s-a intors pe șosele. Nu oricum insa, pentru…

- Pe raza localitatilor Brezoaele si Gherghitesti, s-au produs doua accidente de circulatie in care au fost implicati bici-clisti, soldate cu ranirea a doua persoane.Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca un barbat de 43 de ani, in timp ce se deplasa pe bicicleta, desi se afla sub…