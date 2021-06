Stiri pe aceeasi tema

- De 1 iunie, copiii au putut intra gratis la Muzeul Antipa din Capitala. Parinții și cei mici s-au echipat cu umbrele și geci groase și s-au așezat la rand.„Astazi e ziua copilului, da? Baiețelul meu este dornic sa vada dinozaurii și i-am spus demult de colecția de reptile de aici și am facut o promisiune.…

- Gica Popescu și Adrian Ilie dau dovada inca o data ca eleganța este pe primul plan. Ei bine, regulile de protecție impotriva coronavirusului au trecut pe planul doi sau, mai bine-zis, au disparut de tot din peisaj. Legendele fotbalului romanesc au ieșit impreuna intr-o locație exclusivista din Capitala.…

- De 10 ani formeaza un cuplu perfect, iar Cornelus Dinu și Alexandra, soția sa, se potrivesc de minute. Nu același lucru il putem spune și la capitolul ținute, acolo unde cei doi au cam dat greș de data aceasta. Iata cum s-au imbracat pentru ieșirea la terasa.

- Poliția Prahova a anunțat ieri seara ca l-a identificat pe proprietarul mașinii filmate in timp ce se deplasa pe contrasens, pe DN1, de catre un alt participant la trafic, informeaza Observatorul Prahovean. Urmeaza sa se stabileasca daca proprietarul mașinii, un barbat de 69 de ani, este și persoana…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni dimineata, ca este inadmisibil sa se mai repete evacuarea unui spital in maniera haotica in care a avut loc evacuarea de la Spitalul Foisor, facand referire si la pacientul urcat in portbagajul unei masini. In plus, seful MAI a afirmat ca nimeni nu…

- Tanczos Barna, ministrul mediului, a declarat, vineri seara, la B1 TV, ca protestul de la metrou a fost ales intenționat de sindicaliști sa aiba loc in Vinerea Verde, o initiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu masinile personale in marile orase. Ministrul mediului a precizat ca…

- Bucurie mare in familia Cristinei Șișcanu, dupa ce parinții vedetei urmeaza sa se mute in Capitala, pentru a fi mai aproape de nepoțica lor. Iata ce spune vedeta despre decizia luata de cei care i-au dat viața.

- Conducerea IPJ Galati a luat masuri blande impotriva politistului care a condus o autospeciala pe contrasens, fara a avea semnalele acustice pornite. El a fost sanctionat cu „avertisment si a ramas fara permis de conducere 60 de zile”.