Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu este una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz-ul romanesc, iar șatena este cunoscuta pentru aparițiile ei spectaculoase din lumea mondena. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele divei in timp ce a fost așteptata de catre un barbat misterios chiar la un restaurant de lux din Capitala.

- Celebrul cantareț Dan Bittman a participat la protestele de sambata, 2 octombrie, din centrul Capitalei, in cadrul caruia romanii au ieșit in strada pentru a-și exprima dezaprobarea fața de noile restricții impuse de autoritați in contextul pandemic actual. Ce mesaj le-a transmis Dan Bittman autoritaților,…

- Au trecut doar cateva saptamani de la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Cei doi petrec foarte mult timp impreuna de cand și-au unit destinele. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins recent pe proaspeții casatoriți la o zi de naștere, intr-o locație de lux din Capitala.

- Dan Bittman a pornit miscarea „Nu vreau”, in emisiunea lui Marius Tuca. Cantaretul i-a incurajat pe romanii care sunt impotriva restrictiilor impuse de pandemie sau care nu sunt de acord cu vaccinarea, purtarea mastii si certificatul verde sa posteze pe Facebook o poza cu o hartie pe care scrie „Nu…

- Daniel Buzdugan este de fiecare data atent atunci cand vine vorba despre familia lui. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei trei la un restaurant din Capitala alaturi de un prieten. Iata cum iși rasfața soția, dar și pe fiul lui cel mic!

- O degajare de fum s-a produs duminica la un restaurant din centrul comercial Baneasa Shopping City din zona de nord a Capitalei. Incidentul a avut loc la un local de la primul etaj al mall-ului, dupa cum a declarat pentru Libertatea Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații…

- Oana Lis a atras toate privirile, dar nu in modul in care și-ar fi dorit. Lipsita de inhibiții, soția lui Viorel Lis nu considera ca are nevoie de sutien, așa ca nu il poarta. Paparazzii SpyNews.ro au surprins-o in ipostaze de neuitat!

- Dan Trifu, vicepresedintele Eco-Civica si prietenul lui Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce recunostea ca administreaza un restaurant construit ilegal chiar in Parcul Tineretului.