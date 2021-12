Stiri pe aceeasi tema

- Un aliment este complet interzis de Revelion. Daca va doriți noroc in noul an, acest aliment nu trebuie sa fie prezent pe masa de Revelion. Aduce mare ghinion. Noaptea de revelion este marcata de o serie de tradiții și obiceiuri respectate de-a lungul anilor. Un aliment este complet interzis de Revelion.…

- Ce mancam in noaptea de revelion pentru a avea noroc tot anul 2022. Iata ce alimente trebuie sa consumi la masa festiva de revelion pentru a avea noroc in noul an. Peștele nu trebuie sa lipseasca din meniu de pe masa de revelion. Aduce bunastare și noroc in case, pentru ca solzii peștelui se aseamana…

- Vremea in noaptea de Revelion ne permite sa vedem artificiile pe un cer liniștit. In noaptea dintre ani ne vom bucura de temperaturi de primavara in majoritate regiunilor, gradele inregistrate fiind pozitive in aproape toata țara. Afla care este prognoza meteo din zona ta in noaptea de Revelion 2022…

- Craciunul este o sarbatoare plina de tradiții. De la impodobirea bradului, la colinde și cozonaci, aceste tradiții iși au originile in intreaga lume. Multe dintre cele mai populare tradiții de Craciun din zilele noastre dateaza din timpuri stravechi. Deși Craciunul inseamna ceva diferit pentru fiecare…

- Intr-o lume invadata de superstiții, una legata de bani nu putea lipsi. Chiar daca te simți norocos atunci cand gasești un ban pe jos, ei bine, nu te grabi sa-l ridici pana nu te uiți bine cu ce parte este in sus: cu stema sau cu valoarea banului. Moneda gasita pe jos iti poate aduce […] The post Moneda…

- De ani de zile, numeroase familii care locuiesc in blocurile sociale din Viișoara iși duc viața intr-un haos creat de vecinii certați cu educația și cu bunul simț. Mizeria impraștiata printre blocuri, manelele la maxim și activitațile dincolo de limita legii sunt la ordinea zilei. Din nefericire, oamenii…

- La Liga a 4 a de fotbal a judetului Constanta s a disputat etapa a 11 a Etapa a 11 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta, la seniori, a adus o noua victorie pentru liderul CS Navodari, care isi continua parcursul perfect in campionat, cu zece victorii in cele zece partide disputate pana in…

- Ghinion pentru un tinar din Badeuți. Aflat in carantina pana pe 5 octombrie inclusiv tanarul nu a mai avut rabdare și a ieșit duminica seara cu mașina. A fost prins de polițiști in noaptea de duminica spre luni baut la volanul mașinii marca Audi A6 inmatriculata in Bulgaria. S-a ales cu amenda pentru…